Seit einem halben Jahr kümmern sich Mitglieder der BUND-Kreisgruppe um die Flächen unter den Bäumen auf dem Platz vor der Sparda-Bank. Warum sie das tun und was sie sich wünschen.

Christine Dürrwald und Hartmut Neuhaus vom BUND schauen, was auf den Baumscheiben an der Museumskruzung blüht.

Dessau/MZ. - Wacker recken Ringelblumen ihre Blütenköpfe in die Höhe, blühen das weiße Buchweizenkraut, die blaue Phazelia und der wilde Rucola unter den Bäumen auf dem Platz vor der Sparda-Bank. Die meisten Passanten werden diese zaghaften Blühversuche wohl übersehen oder als Unkraut missbilligen.