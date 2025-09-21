weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Engagement von Dessauern für Dessau: Kleine Blütenpracht unter Straßenbäumen

Engagement von Dessauern für Dessau Kleine Blütenpracht unter Straßenbäumen

Seit einem halben Jahr kümmern sich Mitglieder der BUND-Kreisgruppe um die Flächen unter den Bäumen auf dem Platz vor der Sparda-Bank. Warum sie das tun und was sie sich wünschen.

Von Sylke Kaufhold 21.09.2025, 17:00
Christine Dürrwald und Hartmut Neuhaus vom BUND schauen, was auf den Baumscheiben an der Museumskruzung blüht.
Christine Dürrwald und Hartmut Neuhaus vom BUND schauen, was auf den Baumscheiben an der Museumskruzung blüht. Fotos: S. Kaufhold

Dessau/MZ. - Wacker recken Ringelblumen ihre Blütenköpfe in die Höhe, blühen das weiße Buchweizenkraut, die blaue Phazelia und der wilde Rucola unter den Bäumen auf dem Platz vor der Sparda-Bank. Die meisten Passanten werden diese zaghaften Blühversuche wohl übersehen oder als Unkraut missbilligen.