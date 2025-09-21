Handball: Der HC Burgenland zeigt eine Leistungssteigerung und gewinnt nach anfänglichen Problemen im Angriff souverän gegen Pirna/Heidenau. Welcher Regionalliga-Kracher jetzt ansteht.

HCB-Männer gewinnen erneut - und überzeugen diesmal sogar ihren Coach

Die Regionalliga-Handballer des HCB, hier in einer Auszeit mit Trainer Fabian Kunze in der Partie gegen Köthen, haben ihr Heimspiel gegen die SG Pirna/Heidenau am Samstagabend in Plotha mit 28:23 gewonnen.

Plotha. - Drittes Spiel, dritter sportlich erkämpfter Sieg. Für den HC Burgenland läuft es nach dem Abstieg in die Regionalliga, könnte man meinen. Wären da nicht die zwei abgezogenen Punkte vom Saisonstart gegen Köthen wegen eines nicht spielberechtigten Akteurs. „Das ärgert mich immer noch sehr“, sagt Fabian Kunze.