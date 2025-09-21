504. Eisleber Wiesenmarkt Wiesenmarkt Eisleben: Zwischen Maskottchen, Greifautomaten und Verkehrschaos
Maskottchen Wiesi läuft sich die Hufe wund, Besucher strömen in Scharen auf die Wiese – doch ein unerwartetes Ereignis sorgt für Aufregung am Samstagabend. Was hinter dem plötzlichen Verkehrschaos steckt und warum Wiesi trotzdem lächelt.
21.09.2025, 19:30
Eisleben/MZ - Gut 20 Kilometer nimmt Maskottchen Wiesi an den beiden Wiesenwochenenden unter die Hufe, um überall dort zu sein, wo etwas los ist. Dabei gilt für ihn: Weile vor Eile.