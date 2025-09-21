Maskottchen Wiesi läuft sich die Hufe wund, Besucher strömen in Scharen auf die Wiese – doch ein unerwartetes Ereignis sorgt für Aufregung am Samstagabend. Was hinter dem plötzlichen Verkehrschaos steckt und warum Wiesi trotzdem lächelt.

Am Samstagabend zur Blauen Stunde auf dem Wiesenmarkt in Eisleben.

Eisleben/MZ - Gut 20 Kilometer nimmt Maskottchen Wiesi an den beiden Wiesenwochenenden unter die Hufe, um überall dort zu sein, wo etwas los ist. Dabei gilt für ihn: Weile vor Eile.