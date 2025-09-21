Der Burgenlandkreis erinnert in Goseck an den in Nebra geborenen ehemaligen Leipziger Thomaskantor. Welches besondere Datum der Anlasswar.

Große Ehre: Dieser Mann hat den Biller-Preis des Landkreises erhalten

Freudig nimmt Robert Weinkauf (2.v.li.) den Biller-Preis entgegen. Hier mit Jörg Peukert, Museumsdirektor Schloss Neuenburg & Schloss Goseck, Thomas Fritzsch, Sonderbotschafter des Landkreises, und Landrat Götz Ulrich (v.li.).

Goseck/MZ. - Das Datum war kein Zufall. Am vergangenen Samstag wäre Georg-Christoph Biller, in Nebra geboren und von 1992 bis 2015 der 16. Thomaskantor in Leipzig nach Johann-Sebastian Bach (1685-1750), 70 Jahre alt geworden. Für den Burgenlandkreis der Anlass, zum dritten Mal den nach Biller benannten Preis für herausragendes kulturelles Engagement in der Region zu verleihen.