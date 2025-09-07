Beim Sponsorenlauf des Domgymnasiums Merseburg sammeln die Schüler mit jeder Runde Geld für sich und ihre Schule ein. Deren Förderverein hat schon Ideen, um es auszugeben.

Beim Sponsorenlauf am Domgymnasium Merseburg gingen zunächst die Fünftklässler an den Start.

Merseburg/MZ. - Robert Krahl muss sich schmal machen, um nicht von den Fünftklässlern umgerannt zu werden. Der Latein- und Französischlehrer hat sich direkt vor die Kinder gestellt, um per Klatschen das Startsignal zum Sponsorenlauf des Domgymnasiums Merseburg zu geben. Eine Veranstaltung, die fast schon traditionell der Förderverein der 450 Jahre alten Schule organisiert. Es sei die fünfte Auflage, erklärt Krahl, selbst Vereinsmitglied.