Die Stadt Halle will den Sandanger als Stellplatz für Wohnmobile herrichten. Die Diskussion geht jetzt in die nächste Runde. Wie viele Touristen dort eine Übernachtungsgelegeneheit finden könnten.

Land unter: So sah der Sandanger in Halle beim Saalehochwasser 2013 aus. Jetzt ollen hier moderne Wohnmobil-Stellplätze entstehen.

Halle/MZ. - 15 Plätze für Wohnmobile am Nordbad, gerade vier in der Fährstraße – und in Innenstadtnähe? Fehlanzeige. Das will die Stadt Halle nun ändern und den Sandanger für Wohnmobile herrichten. Jetzt soll darüber im Planungsausschuss des Stadtrates beraten werden.