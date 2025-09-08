weather heiter
Die Stadt Halle will den Sandanger als Stellplatz für Wohnmobile herrichten. Die Diskussion geht jetzt in die nächste Runde. Wie viele Touristen dort eine Übernachtungsgelegeneheit finden könnten.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 08.09.2025, 12:23
Land unter: So sah der Sandanger in Halle beim Saalehochwasser 2013 aus. Jetzt ollen hier moderne Wohnmobil-Stellplätze entstehen. 
Land unter: So sah der Sandanger in Halle beim Saalehochwasser 2013 aus. Jetzt ollen hier moderne Wohnmobil-Stellplätze entstehen.  (Foto: Silvio Kison)

Halle/MZ. - 15 Plätze für Wohnmobile am Nordbad, gerade vier in der Fährstraße – und in Innenstadtnähe? Fehlanzeige. Das will die Stadt Halle nun ändern und den Sandanger für Wohnmobile herrichten. Jetzt soll darüber im Planungsausschuss des Stadtrates beraten werden.