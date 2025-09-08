Unbekannte Einbrecher haben aus einer Firma in Zorbau bei Weißenfels mehrere Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen. Wann die Straftat begangen worden ist.

Weißenfels/MZ - Mehrere Baumaschinen und Werkzeuge sind aus in einer Firma im Gewerbegebiet in Zorbau bei Weißenfels (Burgenlandkreis) gestohlen worden. Die unbekannten Täter seien im Verlaufe des vergangenen Wochenendes in die Lagerhalle des Unternehmens gelangt, teilte die Polizei am Montag mit, nachdem Mitarbeiter den Diebstahl am Morgen festgestellt und angezeigt hatten. Kriminaltechniker hätten vor Ort Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen.