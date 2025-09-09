Im Juli wurde im Naumburger Stadtteil Almrich eine Griechische Landschildkröte entdeckt. Nun bitten die Behörden um Informationen zum Halter. Der Fund erinnert an einen ähnlichen Fall aus dem vergangenen Jahr.

In Almrich wurde diese Griechische Landschildkröte am 10. Juli entdeckt. Jetzt wird der Halter des Tieres gesucht.

Naumburg/cm - Vor fast genau einem Jahr wurde an der Saale bei Schönburg eine Maurische Landschildkröte entdeckt und ihr Halter gesucht. Jetzt ist es eine Griechische Landschildkröte, die für Schlagzeilen sorgt. Gefunden wurde das Reptil am 10. Juli im Naumburger Stadtteil Almrich. Wegen Bissverletzungen wurde es von einem Tierarzt behandelt.

Die Körper-Unterseite der gefundenen Griechischen Schildkröte. (Foto: Stadt Naumburg)

Nach der medizinischen Versorgung befindet sich die Schildkröte nun in der Obhut eines zuverlässigen Übergangshalters, wo sie gut betreut und beobachtet wird. Gesucht wird nun der Besitzer.

Die Stadtverwaltung bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das Tier vermisst oder Hinweise zur Herkunft geben kann, wird gebeten, sich an das Naumburger Ordnungsamt, Telefon 03445/27 33 27, oder an die Untere Naturschutzbehörde des Burgenlandkreises, Telefon 03443/37 22 41, zu wenden.

Ein Eigentumsnachweis in Form von Fotos, Meldeunterlagen oder anderen Dokumenten ist erforderlich, heißt es aus der Naumburger Stadtverwaltung. Die Griechische Landschildkröte gehört ebenfalls zu den streng geschützten Arten.