Kilometer sammeln Ein Ziel bereits erreicht: Aktion „Stadtradeln“ in Köthen endet am Samstag
Bis Samstag können Radfahrer in Köthen beim „Stadtradeln“ noch Kilometer sammeln. Mit Bernburg wird sich die Stadt wohl nicht messen können. Was dennoch erreicht wurde.
09.09.2025, 14:10
Köthen/MZ. - Ein Ziel sieht David Kasperzyk schon mal erreicht: In diesem Jahr haben mehr aktive Radfahrer beim „Stadtradeln“ mitgemacht. Und der zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist überzeugt davon, dass auch mehr Kilometer zusammenkommen werden.