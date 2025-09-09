weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Kilometer sammeln: Ein Ziel bereits erreicht: Aktion „Stadtradeln“ in Köthen endet am Samstag

EIL
Retter finden Toten im Hufeisensee in Halle - was bisher bekannt ist
Retter finden Toten im Hufeisensee in Halle - was bisher bekannt ist

Kilometer sammeln Ein Ziel bereits erreicht: Aktion „Stadtradeln“ in Köthen endet am Samstag

Bis Samstag können Radfahrer in Köthen beim „Stadtradeln“ noch Kilometer sammeln. Mit Bernburg wird sich die Stadt wohl nicht messen können. Was dennoch erreicht wurde.

Von Stefanie Greiner 09.09.2025, 14:10
Die Aktion „Stadtradeln“ endet am Samstag in Köthen.
Die Aktion „Stadtradeln“ endet am Samstag in Köthen. (Foto: picture alliance/dpa)

Köthen/MZ. - Ein Ziel sieht David Kasperzyk schon mal erreicht: In diesem Jahr haben mehr aktive Radfahrer beim „Stadtradeln“ mitgemacht. Und der zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist überzeugt davon, dass auch mehr Kilometer zusammenkommen werden.