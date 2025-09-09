Bis Samstag können Radfahrer in Köthen beim „Stadtradeln“ noch Kilometer sammeln. Mit Bernburg wird sich die Stadt wohl nicht messen können. Was dennoch erreicht wurde.

Ein Ziel bereits erreicht: Aktion „Stadtradeln“ in Köthen endet am Samstag

Köthen/MZ. - Ein Ziel sieht David Kasperzyk schon mal erreicht: In diesem Jahr haben mehr aktive Radfahrer beim „Stadtradeln“ mitgemacht. Und der zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist überzeugt davon, dass auch mehr Kilometer zusammenkommen werden.