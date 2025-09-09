weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Großfeuer in Riethnordhausen: Brand in Recyclingfirma offenbar nicht zu löschen - Einsatzkräfte lassen Feuer nun kontrolliert abbrennen

In der Nacht zu Dienstag ist ein Großfeuer auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Riethnordhausen ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist im Einsatz. Sie lassen das Feuer nun kontrolliert abbrennen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 09.09.2025, 12:41
Die Rauchentwicklung beim Brand in der Recyclingfirma in Riethnordhausen ist weithin sichtbar.
Die Rauchentwicklung beim Brand in der Recyclingfirma in Riethnordhausen ist weithin sichtbar. (Foto: Maik Schumann)

Riethnordhausen - Die dunkle Rauchwolke war bis ins benachbarte Thüringen zu sehen. Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag ein Großfeuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen ausgebrochen.