In der Nacht zu Dienstag ist ein Großfeuer auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Riethnordhausen ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist im Einsatz. Sie lassen das Feuer nun kontrolliert abbrennen.

Die Rauchentwicklung beim Brand in der Recyclingfirma in Riethnordhausen ist weithin sichtbar.

Riethnordhausen - Die dunkle Rauchwolke war bis ins benachbarte Thüringen zu sehen. Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag ein Großfeuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen ausgebrochen.