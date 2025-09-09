Zwischen Hinsdorf und Tornau vor der Heide hat es am Montag einen Unfall gegeben, bei dem zwei Frauen verletzt worden sind. Eigentlich sollte ein Bremsmanöver ein Unglück verhindern, aber dann kam es anders.

Hinsdorf/Tornau v. d. Heide. - Am Montag ist es zwischen Hinsdorf und Tornau vor der Heide zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Gegen 16 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit einem Seat auf der L 136 aus Richtung Hinsdorf kommend in Richtung Tornau vor der Heide.

In einem Kurvenbereich kam ihr ein 71 Jahre alter Fahrer in einem Opel auf ihrer Fahrspur entgegen, der gerade einen in Richtung Hinsdorf fahrenden Lkw überholen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Seatfahrerin ab. Die hinter ihr fahrende 48-jährige Fahrerin konnte ihren Fiat daraufhin nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf.

Die beiden Frauen erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht und medizinisch erstversorgt. Zu einem Zusammenstoß mit dem Opel kam es nicht. Der Sachschaden am Seat beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Den Schaden am Fiat gab die Polizei mit etwa 8.000 Euro an. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.