Am Samstag ging das Hilfeleistungsgruppenlöschfahrzeug (HLF 10) in Betrieb. Für Jung und Alt in der Elsteraue waren das ein Grund zu feiern.

Die Freiwillige Feuerwehr Bornitz hat ein neues Auto und seit dem Frühjahr eine Kinderfeuerwehr. Frieda, Eddi und Anton gehören dazu.

Bornitz/MZ. - Jetzt ist es endlich da: Am Wochenende wurde das neue Hilfeleistungsgruppenlöschfahrzeug (HLF 10) in Bornitz in Dienst gestellt. Das war ein Grund zu feiern. Fast alle freiwilligen Feuerwehren der Elsteraue kamen, um die neue Technik zu begutachten. Neun Leute können im Erstfall damit zum Einsatz fahren. Der Tank beinhaltet 1.600 Liter Löschwasser für den Erstangriff. „Zur Ausstattung gehören hydraulische Rettungsgeräte zum Einsatz bei Verkehrsunfällen, verschiedene Scheren, Spreizen und Zylinder“, zählt Steffen Reinhardt auf. Für ihn sei es ein kleines technisches Wunder. Denn es gehören auch leistungsstarke Pumpen dazu. Reinhardt ist Wehrleiter in Bornitz. Das neue Auto steht schon ein paar Tage da. Doch ehe es in den Dienst gestellt werden konnte, erfolgten technische Abnahme und Unterweisungen für die Kameraden. Jetzt ist es also alles für den Einsatz startklar.