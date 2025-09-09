Am Dienstagmorgen hat sich ein schwerer Unfall auf der B 187 in Jessen zugetragen. Dabei wurden drei Personen verletzt, davon eine schwer.

Jessen/MZ. - Gegen 6 Uhr morgens hat es auf der B 187 in Jessen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren zwei Autos in den Unfall involviert. Die Unfallstelle befindet sich auf Höhe des Bahnübergangs Richtung Rehain.

Unfall auf B 187 in Jessen: Drei Personen verletzt, davon eine schwer

Laut Polizei soll eine 56-jährige Autofahrerin in Richtung Jessen unterwegs gewesen sein. Sie fuhr auf die Abbiegespur, um nach links über den Bahnübergang zu fahren. Ihr kam ein Wagen mit einer 40-jährigen Fahrerin sowie 60-jährigen Beifahrerin entgegen. Dann kam es zum Zusammenstoß. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, die 56-Jährige schwer. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt.

Die Freiwillige Feuerwehr Jessen war zum Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt, unter anderem um sich grob um ausgelaufene Betriebsstoffe sowie eine temporäre Vollsperrung der Bundesstraße 187 an dieser Stelle zu kümmern, heißt es von Daniel Prinz, Ortswehrleiter der Feuerwehr Jessen. Außerdem klemmten die Kameraden die Batterien der Autos ab. Eine Fachfirma war letztlich zur Fahrbahnreinigung gekommen.