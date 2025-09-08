In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es im Werk der Deutschen Bahn in Dessau-Roßlau gebrannt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Brand in Dessau-Roßlauer DB-Werk - Berufsfeuerwehr rückt mitten in der Nacht aus

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Werk der Deutschen Bahn (DB) in Dessau-Roßlau ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, ist sie um 0.15 Uhr über den Brand in der Peterholzstraße alarmiert worden.