  4. 10.000 Euro Schaden bei Deutscher Bahn: Brand in Dessau-Roßlauer DB-Werk - Berufsfeuerwehr rückt mitten in der Nacht aus

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es im Werk der Deutschen Bahn in Dessau-Roßlau gebrannt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Aktualisiert: 08.09.2025, 12:31
Feuer im Deutsche Bahn-Werk in Dessau-Roßlau.
Feuer im Deutsche Bahn-Werk in Dessau-Roßlau. (Foto: Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau)

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Werk der Deutschen Bahn (DB) in Dessau-Roßlau ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, ist sie um 0.15 Uhr über den Brand in der Peterholzstraße alarmiert worden.