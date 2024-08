Zum 95. Jubiläum im Bahnwerk Dessau-Süd gibt es am Sonnabend einen Tag der offenen Tür. Worauf sich Besucher freuen dürfen. Was es schon am Vorabend gibt.

Dessau/MZ. - Das ist keineswegs ein alljährlicher Kalendertermin. Und schon gar nicht „the same procedure as every year“ beim „Diner for one“. Die „Tage der offenen Tür“ bei der Fahrzeuginstandhaltung (FZI) GmbH Dessau sind handverlesen und dafür häufig mit wichtigen Neuheiten verbunden. Oder mit Jubiläen. So gab es den „Tag der offenen Tür“ letztmals vor fünf Jahren - im Gefolge des 90. Jahrestages des Bahnwerks im Dessauer Süden. Nun ist am kommenden Samstag der 95. Geburtstag zu feiern.

Als Reichsbahnausbesserungswerk, kurz „RAW“, ist das Unternehmen Generationen in der Stadt und Umgebung bis heute ein Begriff. Jetzt heißt es DB-Fahrzeuginstandhaltung Werk Dessau, ist Teil eines Verbunds von Instandsetzungsbetrieben der Deutschen Bahn in Deutschland.

Für den Tag der offenen Tür zum 95. Geburtstag des Dessauer Bahnwerkes ist ein Familienprogramm organisiert

Der „95.“ nun soll am Sonnabend, 31. August, ganz groß mit der Öffentlichkeit gefeiert werden. Mit offenen Türen, Familienprogramm, Fahrzeugausstellungen und Lokmitfahrten. Dazu gibt es geführte Werksbesichtigungen und Sonderfahrten mit historischen Wagen, kündigt das gastgebende Unternehmen an.

Herzstück des Werkes ist noch immer die rund 250 Meter lange zentrale Werkhalle, wo schon seit der Eröffnung 1929 E-Loks gewartet und repariert worden sind. Seit 1929 steht das DB Fahrzeuginstandhaltungswerk Dessau nach eigener Aussage für die Kompetenz in der Instandhaltung von Elektrolokomotiven und deren Komponenten. Das Werk ist Teil des Werkeverbundes der DB Fahrzeuginstandhaltung im Konzern der Deutschen Bahn AG.

Ab 1933 wurde die Halle mit zur Rüstungsproduktion der Junkerswerke verwendet und daraufhin im März 1945 zu 60 Prozent zerstört. Seit dem Wiederaufbau sind dort 3.400 Tonnen Stahl verbaut. Unzählige Meter Schienenstränge und große Stahlkonstruktionen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Halle. Stück für Stück können hier die bis zu 80 Tonnen schweren Loks, bei Bedarf komplett auseinander- und dann wieder zusammengebaut werden.

Die im Eingangsbereich in der Peterholzstraße aufgestellte Traditionslok begrüßt die Besucher am kommenden Sonnabend im Bahnwerk. Foto: DB AG / Saskia Lange

Die große Werkhalle gehört für Besucher immer zu den bestaunten „Augenöffnern“ bei Betriebsbesichtigungen. Von 10 bis 16 Uhr ist am 31. August dann dafür Gelegenheit in der Peterholzstraße15. Bei dem Familienprogramm gibt es auch Ausstellungen von Modelleisenbahnern zu bewundern und es können eisenbahntypische Souvenirs aufgestöbert und erworben werden.

Das Fest beginnt allerdings schon ein Stückweit vor dem Fest. Am Vortag findet im DB Fahrzeuginstandhaltungswerk Dessau ein Jubiläumskonzert der Anhaltischen Philharmonie statt. Das Orchester des Anhaltischen Theaters Dessau führt am Freitag, 30. August, ab 19 Uhr in der stimmungsvollen Atmosphäre einer Werkhalle ein Konzert mit musikalischen Titeln aus Klassik und Film auf. Karten für das Konzert können per E-Mail unter [email protected] bestellt werden.

DB Fahrzeuginstandhaltungs GmbH will sich am Sonnabend in Dessau auch als Arbeitgeber der Region präsentieren

Auch will sich die DB Fahrzeuginstandhaltungs GmbH an ihrem Geburtstag vor großem, neugierigen Publikum am Tag der offenen Tür als Arbeitgeber der Region präsentieren. Mit über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt das Werk zu den größten Arbeitgebern in der Region Dessau-Roßlau und sucht qualifizierte Fach- sowie Nachwuchskräfte.

Interessierte junge Leute und erfahrene Fachleute können sich am Sonnabend gleich vor Ort Informationen zu offenen Stellenangeboten und Ausbildungsmöglichkeiten einholen, den Arbeitsplatz besichtigen und ins Gespräch kommen.