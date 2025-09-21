Kriechau bei Weißenfels war am Samstag Schauplatz des diesjährigen Vielfaltstages. Was es zu entdecken gab und welches Bild an einen Filmklassiker erinnert hat.

Äpfel und Co - So feiern Hobbygärtner den Tag der Sortenvielfalt

Kriechau/MZ. - Das Bild erinnert ein wenig an die berühmte Szene im Filmklassiker „Der gezähmte Widerspenstige“. Allerdings presst Uwe Schlegel nicht Wein wie einst Schauspieler Adriano Celentano, sondern stampft eifrig Sauerkraut. „Wir haben vorher rund 100 Kilo Kohl geschnitten, nach dem Stampfen wird das Kraut in den nächsten etwa vier Wochen unter Zugabe von Gewürzen wie Salz und Kümmel fermentiert“, erklärt Schlegel mit den Füßen im Sauerkrauttrog.