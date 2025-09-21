weather regenschauer
  4. Travestieshow in Osterfeld: Premiere im Vereinshaus Osterfeld - Warum ein Schneider auf Glitzer und Glamour setzt

Jörg-Andreas List lebt seit zehn Jahren in Osterfeld und betreibt hier eine Schneiderei. Warum er nun auf der Bühne in eine andere Rolle schlüpft.

Von Iris Richter 21.09.2025, 12:30
Jörg-Andreas List aus Osterfeld näht an einem Kleid, das er zur Travestienacht tragen wird. Foto: Iris Richter

Osterfeld/MZ. - Gold und Glitzer aufelegantem Schwarz – die Schneiderpuppe in der Werkstatt des Osterfelders Jörg-Andreas List ist zweifellos ein Hingucker. „Noch ist nicht alles fertig. Zur Zeit nähe ich beispielsweise alle Pailletten per Hand auf die passenden Handschuhe zum Kleid“, sagt der 53-Jährige.