Jörg-Andreas List lebt seit zehn Jahren in Osterfeld und betreibt hier eine Schneiderei. Warum er nun auf der Bühne in eine andere Rolle schlüpft.

Premiere im Vereinshaus Osterfeld - Warum ein Schneider auf Glitzer und Glamour setzt

Jörg-Andreas List aus Osterfeld näht an einem Kleid, das er zur Travestienacht tragen wird.

Osterfeld/MZ. - Gold und Glitzer aufelegantem Schwarz – die Schneiderpuppe in der Werkstatt des Osterfelders Jörg-Andreas List ist zweifellos ein Hingucker. „Noch ist nicht alles fertig. Zur Zeit nähe ich beispielsweise alle Pailletten per Hand auf die passenden Handschuhe zum Kleid“, sagt der 53-Jährige.