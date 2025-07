Manche Menschen ärgern sich, andere klatschen Beifall. In Zeitz wird weniger gemäht, damit sollen mehr Blumen und Kräuter wachsen – nicht nur vor dem Rathaus.

Wildblumen vor dem Rathaus in Zeitz: Flop oder Chance für die Stadt?

Natur in der Innenstadt

Zeitz/MZ. - Bei den einen beliebt, für andere ein optisches Ärgernis: Wildblumenwiesen und hohes Gras in Innenstädten und in Parkanlagen. Beispiele für derartige Flächen, die die Meinungen der Menschen polarisieren, gibt es in Zeitz eine Reihe.