Das DJ-Duo Gestört aber Geil tritt dieses Jahr in Weißenfels auf. Wann das Konzert stattfindet und wo es Tickets gibt.

Weißenfels/MZ/ari - Das Erfolgsduo Gestört aber Geil kommt Anfang nächsten Jahres nach Weißenfels. Wie Serge Musengeshi, Leiter des hiesigen Sport- und Freizeitbetriebes, jetzt informierte, wird das DJ-Duo Spike D (Foto, l.) und Nico Wendel am Samstag, 10. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle in der Beuditzstraße auftreten. Tickets für das Konzert gibt es ab sofort unter www.eventim.de.

Die beiden Musiker sind nicht zum ersten Mal in der Saalestadt. Im Dezember 2016 hatte MDR Sputnik live eine exklusive Radioshow aus dem Weißenfelser Kulturhaus gesendet.