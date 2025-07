Der Theaterverein Güntersberger Spitzköppe hat die besten Szenen aus seinen Aufführungen der vergangenen Jahre rausgepickt und präsentiert sie am 19. Juli noch einmal. Und am Wochenende ist noch mehr los auf dem Festplatz im Limbachtal.

Güntersberge/MZ. - „Märchensalat“ können sie – das haben die Güntersberger Spitzköppe schon bewiesen. Mit der „Hexe Babajaga – das total verrückte Märchen“ hatten die Mitglieder des Theatervereins schon vor zwei Jahren die bekannten Märchenbücher ausgeschüttelt wie Frau Holle ihre Betten. Im idyllischen Limbachtal – dort befindet sich der Festplatz – kam ein bunter Märchenmix an; dort trafen der Teufel mit den drei goldenen Haaren, Hänsel und Gretel, der Froschkönig und andere Gestalten aufeinander. Und so ein märchenhaftes Klassentreffen, das wird es in diesem Jahr wieder geben: Denn am kommenden Samstag, 19. Juli, bringen die Spitzköppe zum Vereins- und Heimatfest erstmals ein Best-of auf die Bühne, einen Zusammenschnitt aus 20 Jahren Märchen nach Güntersberger Art.