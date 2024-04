Am Dienstag: Teich in Zeitz bekommt seine Schwäne zurück

Zeitz/MZ/ank. - Die Schwäne kommen. Ab Dienstagmittag wird wieder mehr Leben auf dem Zeitzer Schwanenteich herrschen. Nachdem die Schwanendame Dagmar nach dem Tod ihrer Partnerin Amelie die meiste Zeit des vergangenen Jahres ohne ein zweites Tier auskommen musste, hat sie von nun an wieder Gesellschaft. Die Stadt Wittenberg hat ein Tier gespendet. Die beiden Schwäne hatten in den vergangenen Wochen Gelegenheit, sich im Zeitzer Winterquartier im Tierheim kennenzulernen. Nun werden sie von den Oberbürgermeistern aus Wittenberg, Torsten Zugehör (parteilos), und Zeitz, Christian Thieme (CDU), aufs Wasser gesetzt. Das geschieht an diesem Dienstag zwischen 13.30 und 14 Uhr. Wer will, kann dazukommen.

Im vergangenen Jahr war das Zeitzer Schwanenpaar bereits im März wieder ausgesetzt worden, und im April wurde Amelie tot aufgefunden. Offenbar hatte ein Fuchs das Tier gerissen. Fuchsangriffe auf Schwäne hat es in der jüngsten Vergangenheit auch bei Droßdorf gegeben.