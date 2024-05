Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Der 1. Mai ist traditionell der Tag für Demonstrationen für die Rechte von Arbeitnehmern. Auch in Bernburg hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften in diesem Jahr wieder zu einer Kundgebung auf dem Karlsplatz aufgerufen. Aber so ein bisschen erinnerte die Veranstaltung zunächst eher an ein Volksfest: Es wurde selbst gebackener Kuchen verkauft, es gab Kräppelchen, Crêpes, Würstchen sowie Getränke und DJ Stivie sorgte für Musik.