Rettungshubschrauber im Einsatz Frontalcrash im Harz: Vier Schwerverletzte bei Kollision nahe Warnstedt

In der Walpurgisnacht hat es bei Thale im Landkreis Harz einen schweren Autounfall gegeben. Vier Personen in zwei Dacias trugen so schwere Verletzungen davon, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.