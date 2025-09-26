Bauarbeiten legen den Hauptbahnhof in Wittenberg monatelang lahm. Was die Händler zur ungewohnten Ruhe sagen und welche Probleme Reisende erleben.

Monatelang kein Zug in Wittenberg: So hart trifft die Sperrung Händler und Pendler

Seit fast elf Jahren steht Dietmar Klingner mit seinem Coffee-Bike am Hauptbahnhof in Wittenberg. Jetzt wird er oft gefragt, warum es dort so still ist.

Wittenberg/MZ - Der große Parkplatz am Hauptbahnhof in Wittenberg ist ungewöhnlich leer. Nur wenige Fahrzeuge stehen dort. Selbst in den vorderen Reihen, die sonst schon früh belegt sind, klaffen breite Lücken. Wo an Werktagen üblicherweise Pendler aussteigen, Koffer rollen und Autos rangieren, herrscht am Donnerstagvormittag, den 26. September, auffällige Ruhe.