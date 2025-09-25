Brezen, Bier und Blasmusik: Das Oktoberfest feiert einen Siegeszug – auch in Sachsen-Anhalt. Wieso die bayerische Tradition so gut ankommt, zeigt ein Besuch bei der Wiesngaudi im Harz.

Zapfen mit bis zu 2,6 Bar Bierdruck über einhundert Maß am Abend: Antje Hartmann (links) und Janine Bartholomäus

Wernigerode/MZ. - Hoch die Gläser, ein tiefer Schluck aus der Maß – und schon wird weitergesungen und geschunkelt. Für Marie und ihre Freundin Leni ist der Ein-Liter-Krug Bier eine Herausforderung, wie sie sagen: „Aber einmal im Jahr geht das schon.“ Die beiden Studentinnen sind zur Wiesngaudi in Wernigerode gekommen – einem Oktoberfest-Event, das an diesem Abend ausdrücklich für Hochschüler die Türen geöffnet hat.