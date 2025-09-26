Am Freitagabend veranstaltet die AfD eine Kundgebung auf dem Naumburger Holzmarkt. Dieser wurde am Abend zuvor mit Kreide bunt gestaltet. Doch die Stadtverwaltung entfernte die Bilder und Sprüche. Ob sie dazu von der AfD aufgefordert wurde.

Vor der AfD-Kundgebung am Freitagabend: Schon am frühen Morgen begannen Mitarbeiter des Naumburger Bauhofes mit dem Entfernen der bunten Bilder und Schriftzüge.

Naumburg - Als im Sommer 2023 die in Regenbogenfarben gestrichene Treppe der Naumburger Schweitzerschule von Unbekannten in den Farben der Reichsflagge überpinselt wurde, sorgte das deutschlandweit für Schlagzeilen. Das Thema ging viral; „Spiegel Online“ berichtete. Nun präsentierte sich am Freitagmorgen der Naumburger Holzmarkt bunt. Herzchen und Regenbogen waren zu sehen, Sprüche wie „Denken statt Folgen“ oder „Nein zur AfD“ zu lesen.