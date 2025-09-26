Die Stadtwerke Leipzig wollen ihr verlustreiches Biomassekraftwerk in Wittenberg Ende das Jahres abschalten. Mit welchem potenziellen Investor noch Gespräche laufen.

Grünes Holzkraftwerk in Wittenberg vor Aus: Welche Gründe das hat

Bis zu 96.000 Tonnen Resthölzer werden jährlich in Wittenberg verbrannt.

Wittenberg/MZ. - Als die Leipziger Stadtwerke im Jahr 2009 ein neues Holzkraftwerk in Wittenberg in Betrieb nahmen, galt die Investition als zukunftsweisend. Mit dem nachwachsenden Rohstoff kann die Stromversorgung von 60.000 Haushalten gesichert werden.