Johann-Gottfried-Schnabel Gesellschaft Der Roman-Autor Johann Gottfried Schnabel aus Stolberg ist rätselhaft
Eine Novel Story soll auch junges Publikum an Schnabels Roman „Die Insel Felsenburg“ heranführen. Wann verließ Schnabel die Lateinschule der Franckeschen Stiftungen?
12.11.2025, 21:00
Stolberg - Auch nach 333 Jahren bieten Leben und Werk des Johann Gottfried Schnabel (Pseudonym Gisander) genügend Stoff für eine mehrtägige Tagung der „Schnabelianer“ in Stolberg im Südharz. Das Treffen findet seit 31 Jahren regelmäßig um den 7. November, dem Geburtstag des Romanautors der „Wunderlichen Fata einiger Seefahrer“- kurz der „Insel Felsenburg“, im Wirkungsort in Stolberg statt.