Eine Novel Story soll auch junges Publikum an Schnabels Roman „Die Insel Felsenburg“ heranführen. Wann verließ Schnabel die Lateinschule der Franckeschen Stiftungen?

Die „Schnabelianer“ Hartmut Fischer und Alfred Roth (v.li.) über dem Penther-Plan aus Rottleberode.

Stolberg - Auch nach 333 Jahren bieten Leben und Werk des Johann Gottfried Schnabel (Pseudonym Gisander) genügend Stoff für eine mehrtägige Tagung der „Schnabelianer“ in Stolberg im Südharz. Das Treffen findet seit 31 Jahren regelmäßig um den 7. November, dem Geburtstag des Romanautors der „Wunderlichen Fata einiger Seefahrer“- kurz der „Insel Felsenburg“, im Wirkungsort in Stolberg statt.