Der Verein KunstRaum Kelbra ist beim Festival für „Zeitgenössischen Zirkus Zeit für Zirkus zur internationalen La Nuit du Cirque“ dabei. Zirkus soll Maler inspirieren.

Kelbra - Drei Bälle in der Luft und Hände, die danach greifen. Die Füße tastend auf einem Seil. Das wehende Haar der Artistin, wenn sie am Trapez schwingt. Das alles können Details von Bildern sein, die am kommenden Samstag, 15. November, in der Circus-Mühle in Kelbra entdeckt werden können. Von 15 bis 18 Uhr laden die Mitglieder des Vereins Kunstraum Kelbra zu einer besonderen Jamsession ein.