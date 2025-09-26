weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Kino Zazie in Halle steht unter Polizeischutz: Farbattacke wegen Film

Pro-palästinensischer Film Farbattacke und Einschüchterung: Kino Zazie in Halle steht unter Polizeischutz

Das Programmkino in der Kleinen Ulrichstraße ist ins Visier pro-israelischer Gruppen geraten. Anlass ist ein im Zazie gezeigter Film.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 26.09.2025, 07:07
Am Mittwochabend stand die Polizei am Zazie-Kino in Halle, um mögliche Zwischenfälle zu verhindern.
Am Mittwochabend stand die Polizei am Zazie-Kino in Halle, um mögliche Zwischenfälle zu verhindern. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale). - „From Ground Zero“ heißt der Film, der am Dienstag und am Mittwoch sogar zweimal – aufgrund der großen Nachfrage – im Zazie in Halle gezeigt wurde. Und zwar unter dem Schutz der Polizei, die an beiden Tagen vor dem Kino in der Kleinen Ulrichstraße bereitstand. Was war da los?