Das Programmkino in der Kleinen Ulrichstraße ist ins Visier pro-israelischer Gruppen geraten. Anlass ist ein im Zazie gezeigter Film.

Farbattacke und Einschüchterung: Kino Zazie in Halle steht unter Polizeischutz

Am Mittwochabend stand die Polizei am Zazie-Kino in Halle, um mögliche Zwischenfälle zu verhindern.

Halle (Saale). - „From Ground Zero“ heißt der Film, der am Dienstag und am Mittwoch sogar zweimal – aufgrund der großen Nachfrage – im Zazie in Halle gezeigt wurde. Und zwar unter dem Schutz der Polizei, die an beiden Tagen vor dem Kino in der Kleinen Ulrichstraße bereitstand. Was war da los?