Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Will die Stadt Wittenberg zurück zur 2005 abgeschafften Berufsfeuerwehr? Geht es nach dem Stadtrat kann das nicht schnell genug gehen. In der Sitzung am Dienstag sprachen sich alle Fraktionen für eine Umwandlung der derzeitigen Mischform aus freiwilligen und festangestellten Kräften „Hauptamtliche Wachbereitschaft“ zur Berufsfeuerwehr aus. Das Interesse war groß, der Zuschauerraum war mit zahlreichen Feuerwehrleuten in Uniform gefüllt.