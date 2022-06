Wittenberger Stadtmarketing bekommt eine neue Chefin

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH (LWM) hat eine neue Geschäftsführerin: Madlen Züchner. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) stellte sie am Dienstagmittag im Rahmen seiner wöchentlichen Pressekonferenz vor. Die Veranstaltung fand coronabedingt draußen statt, unter den Kastanien neben dem Neuen Rathaus. Das Stadtoberhaupt bezeichnete Züchner als eine „ausgewiesene Expertin“ mit Erfahrungen „auch in anderen Bereichen außerhalb der Stadt Wittenberg“, würdigte gleichzeitig aber, dass sie, wenn man so will, eine von uns ist: „Sie ist Wittenbergerin und weiß, wie wir ticken“, sagte er wörtlich.

