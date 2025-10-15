Bürgerinitiative wehrt sich vehement gegen Pläne, Windkraftanlagen im Wald der Dübener Heide zu errichten. Nun ist eine Stellungnahme an die Planungsgemeinschaft überreicht worden.

Windkraftanlagen im Wald - Protest in der Dübener Heide

Mit solchen Plakaten, die die Mitglieder der Bürgerinitiative in der Dübener Heide platzieren, verkünden sie ihre Meinung.

Gräfenhainichen/Muldestausee/MZ. - Genauso unermüdlich, wie sich bei vorhandenem Wind die Rotorblätter einer Windkraftanlage drehen können, kämpfen die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind Dübener Heide“ gegen den jetzigen Planungsstand des Teilplans Windenergie 2027. Diesen hatte die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (RPG) bis Anfang dieser Woche zur öffentlichen Beteiligung ausgelegt.