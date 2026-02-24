Das Blumengeschäft „Pusteblume“ in Gräfenhainichen schließt zum 28. März seine Pforten. Wie es dazu gekommen ist und was bis dahin noch gemacht wird.

Kathrin Brückner in ihrem Blumenladen „Pusteblume“ in Gräfenhainichen, den sie zum 28. März schließt.

Gräfenhainichen/MZ. - Die „Pusteblume“ in der Gräfenhainichener August-Bebel-Straße 1 ist seit vielen Jahren eine Adresse in der Heidestadt, wenn es um schöne Floristik samt des dazugehörigen Accessoires geht. Das Geschäft wurde 1996 eröffnet. Damals noch unter einer anderen Führung. Kathrin Brückner ist 2007 dazugekommen. Dann, 2013, übernahm sie die „Pusteblume“. Seitdem versorgt sie und ihr Team die Gräfenhainichener und die Menschen der umliegenden Gemeinden mit Schnittblumen und Arrangements. Für Feiern aller Art hatten die Damen der „Pusteblume“ immer eine Idee der Umsetzung.