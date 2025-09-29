Vor 100 Jahren: Was Zeitungen 1925 über das Braunkohlegroßkraftwerk und den Handel in Wittenberg sowie die Eröffnung eines neuen „stillen“ Örtchens berichten.

Balzers Festsäle, Lutherstraße 3/4, waren schon vor den 1920er Jahren eine beliebte Veranstaltungsstätte. Im September 1925 gab es hier einen speziellen Vortrag über Frauenschönheit.

Wittenberg/MZ. - Die Eröffnung eines noch heute bestehenden Geschäftes am Wittenberger Markt wurde vor 100 Jahren, am 21. September 1925, gefeiert. Das ehemalige Hotel „Goldene Weintraube“ war nach dem kompletten Umbau als „J. G. Schneider“ (für Johannes Gustav Schneider) neu entstanden.