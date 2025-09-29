Die Handballer des HC Aschersleben kämpfen sich nach schwachem Start eindrucksvoll zurück ins Spiel, verpassen aber beim 30:31 in Köthen den verdienten Punktgewinn. Trainer Martin Wartmann lobt Moral und Einsatz seiner Alligatoren – trotz der vierten Niederlage in Folge.

Ole Schreier (am Ball) war einer der Aktivposten der Alligatoren, die das Regionalliga-Derby in Köthen knapp verloren.

Aschersleben/MZ. - „Es wäre alles möglich gewesen“, zog Martin Wartmann Bilanz. In einem packenden Derby kamen die Alligatoren nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zurück, waren am Drücker, konnten aber den entscheidenden „Punch“ in der Schlussphase nicht setzen. Sie verloren hauchdünn mit 30:31 bei der HG 85 Köthen – es war die vierte Niederlage in Folge.