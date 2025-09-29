Am Haus II des Stephaneums in Aschersleben ist das Außengelände komplett neu gestaltet worden. Dank zahlreicher Unterstützer entstand ein Schulhof mit Grünem Klassenzimmer, Chill-Liegen und bunten Beeten.

Aschersleben/MZ. - „90 Prozent sind fertig“, schaut Axel Wieczorek über das Gelände. „In der Mitte wird von den Ehemaligen noch ein Baum gepflanzt. Da noch eine Tischtennisplatte aufgestellt“, spricht der Schulleiter des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum von noch anstehenden Kleinigkeiten. Doch der Rest des wimpelgeschmückten Schulhofes am Haus II ist bereits neu gestaltet.