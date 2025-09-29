Goldenes Abitur in Hettstedt Abitur im Jahr 1975: Das ist aus den ehemaligen Hettstedter Schülern geworden
Am Hettstedter „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasium haben sich die Abiturienten des Jahrgangs 1975 zu ihrem „Goldenen Abitur“ getroffen.
29.09.2025, 18:00
Hettstedt/MZ. - „Hätte ich jetzt ein Glas Champagner, würde ich es erheben auf die Erinnerungen, die Menschen, die uns geprägt haben und die vielen Freundschaften, die hier ihren Ursprung hatten“, eröffnete Frank Röder als Sprecher des Abiturjahrganges 1975 das feierliche Treffen anlässlich des „Goldenen Abiturs“ am „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasium in Hettstedt.