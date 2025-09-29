Am Hettstedter „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasium haben sich die Abiturienten des Jahrgangs 1975 zu ihrem „Goldenen Abitur“ getroffen.

Abitur im Jahr 1975: Das ist aus den ehemaligen Hettstedter Schülern geworden

Die Wiedersehensfreude war Samstag am Hettstedter „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasium groß. Dort traf sich der Abi-Jahrgang von 1975 und feierte das „Goldene Abitur“.

Hettstedt/MZ. - „Hätte ich jetzt ein Glas Champagner, würde ich es erheben auf die Erinnerungen, die Menschen, die uns geprägt haben und die vielen Freundschaften, die hier ihren Ursprung hatten“, eröffnete Frank Röder als Sprecher des Abiturjahrganges 1975 das feierliche Treffen anlässlich des „Goldenen Abiturs“ am „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasium in Hettstedt.