Zum 25-jährigen Bestehen veranstaltete die Autobahnmeisterei Plötzkau am Samstag einen Tag der offenen Tür mit Familienfest. Es gab viele Angebote – und einen Appell an alle Autofahrer.

Geburtstag für Autobahnmeisterei - das sind die Höhepunkte zum Jubiläum in Plötzkau gewesen

Wenig später war das Dach ab: Die Feuerwehr demonstrierte, wie sie eingeklemmte Personen aus einem Autowrack befreit.

Plötzkau/MZ. - Viele nutzen sie regelmäßig, nicht wenige täglich: Deutschlands Autobahnen. Was sich hinter ihren Kulissen abspielt, bleibt meist im Verborgenen. Anlässlich des ersten bundesweiten „Tages der Autobahnen“ lud die Autobahnmeisterei in Plötzkau am Samstag zum Tag der offenen Tür ein, und beging so gleichzeitig ihr 25-jähriges Bestehen. „Wir wollten zum Geburtstag ein neues Format mit Familienfestcharakter anbieten“, erklärt Theresa Looke, Pressesprecherin der Niederlassung Ost in der Autobahn GmbH des Bundes mit Sitz in Halle.