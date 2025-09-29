Unter Beachtung von Wind und Wetter dürfen Kleingärtner zündeln. Was zu beachten ist.

Gartenfeuer erlaubt: Wo im Raum Zeitz verbrannt werden darf und wo Grünes abgegeben werden kann

Ab Oktober dürfen einige Kleingärtner im Raum Zeitz wieder pflanzliche Abfälle verbrennen.

Zeitz/MZ/ank. - Mit dem Oktober kehren Flammen in einen Teil der Kleingärten zurück. Denn im zehnten Monat des Jahres dürfen Kleingärtner in Teilen des Burgenlandkreises pflanzliche Gartenabfälle auf ihren Parzellen verbrennen. Nicht verbrannt werden darf – nach Stadtratsbeschluss – unter anderem in der Stadt Zeitz.