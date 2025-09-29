Die Ukrainerin Valeriia Karachentseva stellt ihre Arbeiten in der St. Laurentius-Kirche aus. Sie verarbeitet damit ihre Erinnerungen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Sie kann sich genau daran erinnern, wie sie vor dreieinhalb Jahren im Landhotel in Bad Dürrenberg saß und ihre ersten Bilder in Deutschland in ein Heft und auf karierte Blätter malte. Valeriia Karachentseva lebt auch heute noch mit ihrem Sohn in der Solestadt. Ihre Werke sind größer, mit kräftigen Farben und vom alles beherrschenden Thema geprägt: dem Krieg. Ihre Werke sind in der St. Laurentius-Kirche in Bad Dürrenberg zu sehen. Es ist ein Beitrag zur Interkulturellen Woche im Saalekreis.