In Burgholzhausen steigt am 2. Oktober der „Frog Beat Vol. 1“. Was die Ausrichter vom örtlichen Feuerwehrverein zur Premiere mit drei DJ-Sets bewegt und welches Bändchen-System für Getränke es gibt.

Auch das DJ-Duo „Herz & Klang“ aus Naumburg gehört zum Line-up beim Premieren-Event.

Burgholzhausen - „Seid dabei, wenn wir Geschichte schreiben“ heißt es auf dem Ankündigungsflyer – und in der Tat: Am Vorabend des Einheitsfeiertages und somit als „Aufgalopp“ für das anstehende Kirmeswochenende in Burgholzhausen und dessen Geschwisterort Niederholzhausen wird sich Historisches ereignen: In Burgholzhausens Bürgerhaus „Zum kalten Frosch“ steigt mit dem „Frog Beat Vol. 1“ am 2. Oktober erstmals eine Kirmestanzveranstaltung speziell für die einheimische Jugend. Das neue Event geht auf eine Initiative des vor vier Jahren gegründeten Feuerwehrvereins Burgholzhausen zurück.