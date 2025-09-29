Rackith/MZ. - Seitlich mit einem Auto kollidiert ist ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 16 Uhr. Der 65-Jährige war auf der B 182 zwischen Rackith und Dorna in einer Kolonne mehrerer Fahrzeuge unterwegs. Als er mit seiner Harley zum Überholen ausscherte, kollidierte er seitlich mit einem Auto der Marke Mercedes, welches bereits von hinten kommend überholte.

Der Motorradfahrer stürzte und musste mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden. An seiner Harley und am Auto wurde der Schaden auf jeweils 10.000 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.