Eine 45-jährige Wittenbergerin arbeitet seit Juli 2025 neben ihrem Hauptberuf als selbstständige Fotografin und hält mit geschultem Blick Alltagsszenen und Details fest.

Was man oft übersieht: Eine Fotografin entdeckt besondere Momente in der Stadt

Wittenberg/MZ. - Manchmal reicht ein Blick aus dem Fenster. Als Polarlichter über Wittenberg zu sehen sind, zögert Sabrina Kühne keine Sekunde. „Ich habe sofort alle geweckt, meine Kamera geholt und stand bestimmt eine Stunde am Küchenfenster“, erzählt sie. Diese Begeisterung für den Moment, für das Besondere im Alltäglichen, zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Arbeit als Fotografin.