Könnerns zweiter Neujahrsempfang stand im Zeichen des Sports und seiner besten Vertreter aus der Stadt. Wer wofür geehrt wurde und welche Botschaft Judoka Luise Malzahn hatte.

Olympiasiegerin zu Gast beim Neujahrsempfang in Könnern - diese Einwohner wurden geehrt

Die Mädchen der Tanzgruppe „El Corazon“ beim Neujahrsempfang in Könnern.

KÖnnern/MZ. - „Von Sportlern, die auszogen, um die Welt zu erobern“. So lautete das Motto der zweiten Auflage des Neujahrsempfangs der Stadt Könnern. Während bei der Premiere das Ehrenamt in den Fokus gerückt worden war, standen diesmal die erfolgreichsten Athleten des Ortes im Mittelpunkt. Im Kulturhaus war fast jeder Platz besetzt. Als Moderator führte Peter Sander durch das Programm.