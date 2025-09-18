Von voreiligen Prognosen und mäßig warmen Temperaturen: Wie im Landkreis der August bewertet wird.

Nach Regen am 28. August steht ein Zallmsdorfer Acker unter Wasser.

Wittenberg/MZ. - Mit vier heißen Tagen (Tageshöchsttemperatur 30 Grad Celsius und mehr) in Wittenberg und an den elbnahen Messstationen sowie sechs Tagen mit 30 °C und mehr im Osten des Landkreises präsentierte sich der letzte Sommermonat 2025 als nicht gerade übermäßig warm. Dabei hatten voreilige Prognosen einen Höllensommer versprochen.