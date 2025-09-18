Wegen eines Verkehrsunfalls mit zwei Leichtverletzten ist die Auffahrt zur A38 in Richtung Leipzig bei Milzau derzeit gesperrt. Auch die L172 ist im Bereich des Unfalls gesperrt.

An der Auffahrt zur A38 in Milzau ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen.

Milzau/MZ. - An der Auffahrt zur A38 in Richtung Leipzig in Milzau hat sich am späten Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizeiinformationen seien zwei Autos an dem Unfall beteiligt gewesen. Genaue Angaben zum Hergang konnte die Polizei noch nicht machen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, die vor Ort von Sanitätern versorgt wurden. Derzeit sind die Auffahrt zur A38 in Richtung Leipzig und die L172 im Bereich des Unfalls gesperrt.