Feuerwehr und Polizei haben den Naumburger Barbaraplatz weiträumig abgesperrt. Vor Ort wurde ein Gasgeruch registriert, dessen Ursache zunächst unklar war. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben.

Naumburg/hbo. - Zu größeren Verkehrsstörungen kam es am Donnerstagmittag in Naumburg. Grund dafür war die Vollsperrung des Barbaraplatzes samt einiger anliegender Straßen.

Ursache der Sperrung war ein vor Ort deutlich wahrnehmbarer Gasgeruch. Mitarbeiter der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH suchten nach der Quelle des Geruchs.

Gasalarm in Naumburg: Vollsperrung des Barbaraplatzes aufgehoben

Gegen 16.30 Uhr informierte die Feuerwehr, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht und der Einsatz beendet ist. Es könne in dem Bereich am Barabaraplatz aber zu einer Geruchsbelästigung aus der Kanalisation kommen.

Lesen Sie auch: Unglück am Naumburger Hauptbahnhof - Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Für die Polizei und die Feuerwehr war es der zweite größere Einsatz an diesem Donnerstag in Naumburg. Am Vormittag waren sie zum Hauptbahnhof alarmiert worden. Dort verstarb ein Mann, der von einem Zug erfasst worden war.