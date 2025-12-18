Fertig gekocht oder als Rohware: Grünkohl von Udo Huth aus Dabrun findet viele Abnehmer. Wie viel Arbeit in dem Winterklassiker steckt und warum er so beliebt ist.

Warum Grünkohl aus Dabrun gerade so gefragt ist – und warum es bald kaum noch welchen geben könnte

Landwirt Udo Huth auf seinem Hof in Dabrun: Rund 20.000 Grünkohlpflanzen werden hier auf rund einem halben Hektar Fläche jährlich geerntet. Das Wintergemüse ist beliebt.

Dabrun/MZ. - Der Winter ist Hochsaison für Grünkohl – und auf dem Hof von Udo Huth in Dabrun ist das in diesen Tagen deutlich zu spüren. Zwischen Acker, Hofladen und hofeigener Küche dreht sich vieles um das krause, tiefgrüne Gemüse, das längst mehr ist als „nur“ eine Beilage zum Weihnachtsbraten. Um die 20.000 Pflanzen wachsen – beziehungsweise wuchsen– unweit des Betriebshofes auf etwa einemhalben Hektar Land. Gepflanzt wurden sie im Juni, geerntet wird jetzt. Und das nur noch bis Ende dieser Woche.