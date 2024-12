Dabrun/MZ. - Es ist Erntezeit – und auf dem Hof von Udo Huth in Dabrun herrscht Hochbetrieb. In diesen Tagen dreht sich dort alles um das beliebte Wintergemüse: Grünkohl. Wenige Hundert Meter vom Hof des Landwirts entfernt wachsen auf rund einem halben Hektar um die 20.000 Pflanzen – dicht an dicht. Denen geht es nun wortwörtlich an die „Stängel“.Gut zwei Tonnen der krausen, tiefgrünen Blätter werden als Rohware verpackt; die andere Hälfte wird gleich nach der Ernte in der hofeigenen „Schlachter-Küche“verzehrfertig zubereitet. Das ist in der Region einmalig; die Nachfrage dementsprechend groß.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.